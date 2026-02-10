Türkiye’nin yeni nesil mühimmatı EREN uluslararası arenada ilk kez tanıtıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk savunma sanayiinin öncü firmalarından ROKETSAN, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026 fuarına çok sayıda ileri teknoloji ürünüyle katıldı. Fuarda, Türkiye’nin savunma alanındaki mühendislik kabiliyetlerini yansıtan sistemler, uluslararası ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

EREN İLK KEZ DÜNYA SAHNESİNDE

ROKETSAN tarafından geliştirilen Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat EREN, WDS 2026 ile birlikte ilk kez yurt dışında tanıtıldı. Kısa sürede konsept aşamasından sahada görev yapabilecek seviyeye getirilen EREN’in, bu yıl içerisinde seri üretimine başlanması hedefleniyor. Son olarak Bayraktar AKINCI platformundan atış testi gerçekleştirilen mühimmat, yüksek performansıyla öne çıkıyor.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ İLGİ GÖRDÜ

ROKETSAN standında; MAM-C, MAM-L ve MAM-T mini akıllı mühimmatları, İHA-230 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze, KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silahı, OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Sistemi, ÇAKIR Seyir Füzesi, SOM Stand-off Mühimmatı, SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, HİSAR-O ve SİPER hava savunma sistemleri sergilendi.

Bunların yanı sıra BORA balistik füzesi, TRG-230 ve TRG-300 roketleri, KMC Taktik Füze Fırlatma Sistemi ile BURÇ Mobil Hava Savunma Sistemi de katılımcıların ilgisine sunuldu.

ÇOK PLATFORMLU ÇOK AMAÇLI KULLANIM

EREN; SİHA, helikopter, kara araçları, deniz platformları ve yer konuşlu sistemlerden atılabiliyor. Düşük hızda seyreden hava hedeflerine, zırhlı ve zırhsız kara unsurlarına ve anti-personel görevlerine karşı kullanılabilen mühimmat; uzun havada kalış süresi, üstün güdüm kabiliyeti ve 100 kilometrenin üzerindeki menziliyle dikkat çekiyor.

"OYUN DEĞİŞTİRİCİ"

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, EREN’in şirket için stratejik öneme sahip bir mühimmat olduğunu vurgulayarak sistemin, hem havadan yere hem yerden yere ve belirli hedeflere karşı yerden havaya angajman yeteneği sunduğunu belirtti. İkinci, yapay zeka destekli algoritmalar, gelişmiş uçuş kontrol sensörleri ve turbojet motorlu yapısıyla EREN’in yeni bir segmentin kapısını araladığını ifade etti.

DOST VE MÜTTEFİK ÜLKELER İÇİN YENİ GÜÇ

EREN’in başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin savunma kapasitesine katkı sağlaması hedefleniyor. Önümüzdeki dönemde insansız kara araçları, zırhlı platformlar, İHA’lar ve farklı savunma sistemleriyle entegrasyon çalışmalarının sürmesi planlanıyor.