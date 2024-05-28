Türkiye'ye de gelecek Samsung Galaxy M35 5G tanıtıldı Samsung, Türkiye’ye de gelmesi beklenen yeni orta segment telefonu Galaxy M35 5G'yi tanıttı. Telefonun fiyatına ve özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, giriş ve orta segmentte yer alan Galaxy A ve Galaxy M serisiyle oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

Özellikle Galaxy M serisinde yüksek batarya kapasitelerini tercih eden şirket, seriye yeni bir model daha ekledi.

Samsung Galaxy M35 5G tanıtıldı

Samsung Galaxy M35 5G, orta segment bütçe dostu bir telefon olarak tanıtıldı. 6,6 inç büyüklüğünde 120Hz FHD+ S-AMOLED ekrana sahip telefon, gücünü Exynos 1380 işlemcisinden alıyor.

8GB RAM ve256GB depolama alanına sahip olan Galaxy M35 5G'nin arka tarafında 50MP+8MP+2MP üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Telefonun ön kısmında ise 13MP'lik tek bir kamera var.

6000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon, OneUI 6.1 (Android 14) yazılımıyla kutusundan çıkıyor.

Brezilya’da satışa sunulan Galaxy M35 5G'nin yurt dışı fiyatı 521 dolar olarak açıklandı.