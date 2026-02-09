TÜRKSAT uyduları afetlerde iletişimin omurgası oluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, afet ve acil durumlarda Türkiye’nin iletişim güvenliğinin uzaydan sağlandığını belirterek TÜRKSAT uydularının, kritik kurumlara kesintisiz destek verdiğini söyledi.

"AFET YÖNETİMİNDE İLETİŞİM HAYATİ ÖNEMDE"

Atalay, deprem, sel ve orman yangınları gibi büyük felaketlerde karasal altyapıların devre dışı kalabildiğine dikkat çekti. Bu tür kriz anlarında iletişimin hayati bir rol üstlendiğini vurgulayan Atalay, “AFAD, Türk Kızılay, Jandarma Genel Komutanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü gibi stratejik kurumların tüm haberleşme ağını uzaya taşıdık. Afetlere karşı güçlü bir dijital kalkan oluşturduk.” dedi.

"UYDULARIMIZ AFETLERİN KALBİNDE"

TÜRKSAT’ın yalnızca bir haberleşme sağlayıcısı değil, aynı zamanda Türkiye’nin stratejik güvenliğinin uzaydaki teminatı olduğunu belirten Atalay, “Afet sahasında iletişim, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgidir. Karasal altyapı sustuğunda devreye uydularımız giriyor. Uydularımız, afetlerin kalbinde kurumlara destek veriyor” ifadelerini kullandı.

6 UYDULUK FİLO, KESİNTİSİZ HABERLEŞME

Türkiye’nin 6 uydudan oluşan haberleşme filosuyla her türlü afet ve acil durumda kesintisiz iletişim sağlandığını aktaran Atalay, fiber hatların koptuğu, baz istasyonlarının devrildiği anlarda uydu teknolojilerinin milli güvenliğin kalesi haline geldiğini söyledi.

"BU HİZMET TİCARİ DEĞİL, MİLLİ BİR SORUMLULUK"

Atalay, TÜRKSAT’ın afet yönetimindeki rolünün ticari bir faaliyetin çok ötesinde olduğunu vurgulayarak, “Bu, milli bir sorumluluktur. Afet sahasında iletişim yoksa müdahale de yoktur. Biz uzaydan kurduğumuz köprülerle devletimizin refleksini diri tutuyoruz.” diye konuştu.

AFAD'IN SAHADAKİ GÖZÜ VE KULAĞI

Deprem ve sel gibi afetlerde AFAD’ın sahadaki hareket kabiliyetinin TÜRKSAT uydularına emanet olduğunu belirten Atalay, AFAD bünyesindeki mobil araçlara ve stratejik merkezlere toplam 99 uydu terminali (VSAT) kurulduğunu söyledi. Bu sayede enkaz başında dahi canlı görüntü ve veri paylaşımının mümkün hale geldiğini kaydetti.

ORMAN YANGINLARINDA UYDU İLE KOORDİNASYON

TÜRKSAT uydularının orman yangınlarıyla mücadelede de kritik rol üstlendiğini dile getiren Atalay, Orman Genel Müdürlüğü birimlerine kurulan 21 VSAT terminali sayesinde sahadaki ekiplerin kesintisiz iletişim sağladığını ifade etti.

JANDARMA VE KIZILAY'A GENİŞ UYDU DESTEĞİ

Asayiş ve insani yardım faaliyetlerinde de uydu haberleşmesinin önemine değinen Atalay, Jandarma Genel Komutanlığına 240 uydu terminali sağlandığını, Türk Kızılay’a ise “Evrensel Projesi” kapsamında afet durumlarında koordinasyonu güçlendiren 87 terminal kurulduğunu belirtti.

Atalay, “Uydularımız sadece birer teknolojik sistem değil; devletimizin gücünün, şefkatli elinin ve sarsılmaz iradesinin uzaydaki temsilidir.” değerlendirmesinde bulundu.