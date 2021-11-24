Twitter, uygulama içi alışveriş özelliğini kullanıma sunuyor

Twitter, uygulamadan çıkmadan alışveriş yapma imkanı sunan yeni özelliğini kullanıcıların profillerine ekleyecek.

2020'de 1.14 milyar dolarlık zarar açıklayan sosyal medya platformu Twitter, yeni gelirler elde etmek için kolları sıvadı.

Sosyal medya platformu, geçtiğimiz aylarda ücretli üyelik seçeneği Twitter Blue'yu duyurmuştu. Şirket, şimdi de platforma alışveriş özelliği eklemek için çalışmalar yürütüyor.

UYGULAMA İÇİNDEN ALIŞVERİŞ DÖNEMİ

Gelen bilgilere göre Twitter, üzerinde çalıştığı bu özellik ile birlikte uygulamayı terk etmeden alışveriş yapılmasını sağlayacak.

Yeni özellik, şirketlerin profillerine ürünlerini ekleyebilecekleri bir bölüm yerleştirecek ve kullanıcılar bu kısımdan ürün fiyatlarına ve görsellerine göz atabilecek.

Ürünü almak isteyen kullanıcılar ise, ilgili bağlatılara tıklayıp uygulamadan çıkmadan, ürünün web sitesinden satın alma işlemi gerçekleştirebilecek.

28 KASIM'DA KULLANIMA SUNULACAK

Twitter, özelliğin 28 Kasım gününden itibaren hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Sosyal medya devi, bu yeni özelliği bir etkinlik ile hayata geçirecek.

Etkinlik, bir canlı yayında alışveriş özelliğinin kullanıma sunulması şeklinde gerçekleşecek.

Twitter’ın daha önce de paylaşmış olduğu üzere, alışveriş özelliği ilk başta sadece iOS ve masaüstünde kullanılabilecek. Android kullanıcıları ise biraz daha beklemek zorunda kalacak.



