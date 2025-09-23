Uçak koltuğunuzu yatırmalı mısınız yoksa dik mi oturmalısınız: İşte bilimin cevabı

Bir uçak yolculuğu sırasında önünüzdeki koltuğun aniden yatırılması en sinir bozucu deneyimlerden biridir.

Ancak bilim insanlarına göre, nasıl oturduğunuz fiziksel sağlığınız üzerinde uzun vadeli etkilere sahip olabilir.

EN İYİ POZİSYON: BİR SONRAKİ POZİSYON

Konuyla ilgili görüş bildiren fizyoterapi uzmanları, uçaklarda "ideal tek bir duruş olmadığını" ve her pozisyonun kendine göre avantajları ve dezavantajları olduğunu belirtiyor.

Uzmanlara göre en etkili strateji, özellikle uzun uçuşlarda duruşu düzenli olarak değiştirmek.

Limerick Üniversitesi'nden Profesör Kieran O'Sullivan, "En iyi duruşun bir sonraki duruş olduğu yönünde makul bir argüman var." diyerek sürekli hareket halinde olmanın önemini vurguluyor.

UYUMAK İÇİN EN İYİSİ: KOLTUĞU YATIRMAK

Eğer amacınız uyumaksa, uzmanlar en iyi seçeneğin koltuğu yatırmak olduğunu söylüyor. Auckland Üniversitesi'nden Profesör Elizabeth Broadbent, "Genel olarak uzanmak veya yaslanmak bizi daha uykulu hissettirir, oturmak ise bizi daha uyanık hissettirir." dedi.

ASLA TEPSİ MASASINDA UYUMAYIN

Uzmanların ortak uyarısı ise asla tepsi masasının üzerinde uyunmaması gerektiği yönünde.

Öne doğru eğilerek başı tepsiye dayamak, "boyun fleksiyonunu" (başın göğse doğru öne eğilmesi) artırarak zamanla sertliğe ve ağrıya neden olabilir.

Sağlıklı bir uçak yolculuğu için uzmanlar, pozisyon değiştirmenin yanı sıra kan dolaşımını artırmak için kabin içinde düzenli olarak yürüyüş yapılmasını da öneriyor.