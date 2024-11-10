Ukrayna, askeri üslerini ifşa ettiği için Google'ı suçluyor

Haber Merkezi

Google Haritalar, Ukrayna'daki askeri tesislerin konumlarını açığa çıkararak ülkenin güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle Ukrayna hükümetinin tepkisini çekti.

Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, Google'ın haritalarını güncellemesinin ardından Ukrayna savunma altyapısına ait çok sayıda görüntünün ortaya çıktığını ve bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kovalenko, Google temsilcileriyle yaptığı görüşmede, haritalarda askeri tesislerin yerlerine ilişkin görsel materyallerin bulunduğunu ve bunların Rusya tarafından kullanılabileceği endişesini dile getirdi.

UKRAYNA'DAN GOOGLE'A SERT TEPKİ

Ukraynalı yetkililer, Google'ın hangi askeri tesislere ait görüntüleri yayınladığını açıklamadı. Ancak Kovalenko, Rus medyasının yayınlanan görüntüleri "aktif olarak tanıtmaya" başladığını iddia ederek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

GOOGLE GERİ ADIM ATTI

Google, Ukrayna'nın tepkisi üzerine askeri tesisleri ve sistemlerinin yerlerine ilişkin bilgileri haritalarından kaldırdı. Kovalenko, "Google durumu haritalarla düzeltti. Bundan sonra da her şey yolunda gidecek." ifadelerini kullandı.

Haritalama hizmetleri, genellikle çeşitli ülkelerdeki askeri tesislerin uydu görüntülerini bulanıklaştırır veya düşük çözünürlükte yayınlar.

Ancak Google Haritalar'ın son güncellemesiyle Ukrayna'daki bazı askeri tesisler, net bir şekilde görülebilir hale geldi.

Ukrayna hükümeti, bu durumun Rusya'nın askeri operasyonlarını kolaylaştırabileceği ve ülkenin güvenliğini tehlikeye atabileceği endişesini taşıyor.