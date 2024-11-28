Unutulmaya yüz tutmuş akıllı telefon tasarımları

Haber Merkezi

Akıllı telefon dünyası, sürekli gelişen ve değişen bir arena. Her yıl yeni trendler ortaya çıkıyor, bazıları kalıcı olurken bazıları ise hızla unutuluyor.

Bugün, geçmişte büyük heyecan yaratan ancak zamanla kaybolan bazı akıllı telefon trendlerini ele alacağız. Peki bu trendlere ne oldu? Neden tutunamadılar? Gelin birlikte bakalım.

AÇILIR SELFIE KAMERALI TELEFONLAR

Hatırlıyor musunuz? Bir zamanlar ekranları tamamen kaplayan, açılır selfie kameralı telefonlar oldukça popülerdi.

Oppo Reno gibi modellerin köpekbalığı yüzgeci şeklindeki açılır kameraları veya Asus Zenfone 6'nın dönen kamerası oldukça dikkat çekiciydi. Bu tasarımlar, ekranın tamamını kullanmayı mümkün kılıyordu.

Peki bu trend neden kayboldu? Motorlu mekanizmaların kırılganlığı ve maliyeti, bu tasarımların sonunu getirdi.

Ekranlarda küçük bir çentik, daha dayanıklı ve uygun fiyatlı bir çözüm olarak ortaya çıktı. Günümüzde ise ekran altı kameralar daha da gelişmiş bir alternatif sunuyor.

GERÇEK BİR OYUN KUMANDASINA SAHİP OYUN TELEFONLARI

2000'lerin başında, Nokia N-Gage ve Sony Xperia Play gibi modeller, gerçek bir oyun kumandasına sahip telefonlar olarak karşımıza çıkmıştı. Özellikle Xperia Play'in kayan oyun kumandası tasarımı oldukça etkileyiciydi.

Ancak bu telefonlar, dönemin dokunmatik ekran trendine ayak uyduramadı ve satış rakamları beklentileri karşılamadı.

Günümüzde ise Steam Deck ve Lenovo Legion Go gibi taşınabilir oyun cihazları, oyunculara daha güçlü ve ergonomik bir deneyim sunuyor.

MODERN KLAVYELİ TELEFONLAR

BlackBerry Passport ve BlackBerry Key2 gibi modeller, fiziksel klavyeye sahip telefonlar olarak nostaljik bir değere sahip.

Ancak dokunmatik ekranların yaygınlaşması ve kullanıcıların dokunarak yazmaya alışması, fiziksel klavyeleri gereksiz hale getirdi.

GENİŞ TELEFONLAR

Bir zamanlar 16:9 en boy oranına sahip geniş telefonlar oldukça yaygındı. Ancak günümüzde telefonlar daha uzun ve dar ekranlara sahip. Xiaomi Mi Max 2 gibi geniş telefonlar, yatay modda içerik tüketmek için idealdi.

KAVİSLİ EKRANA SAHİP TELEFONLAR

Samsung Galaxy S6 Edge gibi modellerle popülerleşen kavisli ekranlar, estetik açıdan hoş görünse de pratiklik açısından bazı sorunlar yarattı.

Ekranın kenarlarında görüntü bozulmaları ve kırılganlık gibi dezavantajlar, bu trendin popülerliğini kaybetmesine neden oldu.

3D EKRANLI TELEFONLAR

Amazon Fire Phone gibi modeller, 3D ekran teknolojisini akıllı telefonlara getirmeye çalıştı.

Ancak bu teknoloji, yüksek maliyeti ve kullanıcılar tarafından tam olarak benimsenmemesi nedeniyle başarısız oldu.