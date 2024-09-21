USB, Wi-Fi, VPN ve daha fazlası: Her gün kullandığımız bu kısaltmaların açılımları ne anlama geliyor

Teknoloji çağında yaşıyoruz ve her geçen gün hayatımıza yeni cihazlar, uygulamalar ve kavramlar giriyor.
Bu yeniliklerle birlikte, günlük konuşmalarımızda ve yazılı metinlerde sıkça kullandığımız birçok kısaltma da ortaya çıkıyor.
Peki, bu kısaltmaların tam olarak ne anlama geldiğini hiç merak ettiniz mi? En sık kullanılan bazı kısaltmaların ne anlama geldiğini sizler için listeledik.
KISALTMALARIN AÇILIMI VE ANLAMLARI
USB: Universal Serial Bus (Evrensel Seri Veriyolu): Bilgisayarlara çeşitli cihazları bağlamak için kullanılan bir standarttır.
Wi-Fi: Wireless Fidelity (Kablosuz Bağlantı): Kablosuz ağ bağlantısı için kullanılan bir teknolojidir.
PDF: Portable Document Format (Taşınabilir Belge Biçimi): Belgeleri farklı cihazlarda aynı şekilde görüntüleyebilmek için kullanılan bir dosya formatıdır.
HTML: HyperText Markup Language (Hiper Metin İşaretleme Dili): Web sayfalarının yapısını oluşturmak için kullanılan bir dildir.
CPU: Central Processing Unit (Merkezi İşlem Birimi): Bilgisayarın beyni olarak kabul edilen ve tüm işlemleri gerçekleştiren bileşendir.
RAM: Random Access Memory (Rastgele Erişimli Bellek): Bilgisayarın geçici olarak veri sakladığı bellek türüdür.
ROM: Read Only Memory (Salt Okunur Bellek): Bilgisayardaki kalıcı verilerin saklandığı bellek türüdür.
BIOS: Basic Input/Output System (Temel Giriş/Çıkış Sistemi): Bilgisayarın açılış sırasındaki ilk işlemleri yöneten yazılımdır.
LCD: Liquid Crystal Display (Sıvı Kristal Ekran): Televizyonlar, bilgisayar monitörleri gibi cihazlarda kullanılan bir ekran türüdür.
LED: Light Emitting Diode (Işık Yayan Diyot): Enerji tasarruflu aydınlatma için kullanılan bir teknolojidir.
GPS: Global Positioning System (Küresel Konumlandırma Sistemi): Konum belirleme için kullanılan bir uydu sistemidir.
ATM: Automated Teller Machine (Otomatik Para Yatırması Makinesi): Bankalarda para çekme ve yatırma işlemleri için kullanılan bir makinedir.
FAQ: Frequently Asked Questions (Sıkça Sorulan Sorular): Bir konuyla ilgili en sık sorulan soruların ve cevaplarının yer aldığı bir listedir.
AI: Artificial Intelligence (Yapay Zeka): Makinelerin insan gibi düşünme ve öğrenme yeteneği.
ML: Machine Learning (Makine Öğrenimi): Bilgisayarların veri setlerinden öğrenerek kararlar vermesi.
IoT: Internet of Things (Nesnelerin İnterneti): Fiziksel nesnelerin internet ağına bağlanması ve veri alışverişi yapması.
VR: Virtual Reality (Sanal Gerçeklik): Sanal bir ortamda gerçekmiş gibi deneyim yaşamak.
AR: Augmented Reality (Artırılmış Gerçeklik): Gerçek dünyanın üzerine sanal öğeler ekleyerek oluşturulan deneyim.
SMS: Short Message Service (Kısa Mesaj Servisi): Cep telefonları arasında kısa metin mesajları göndermek için kullanılan bir hizmettir.
VPN: Virtual Private Network (Sanal Özel Ağ): İnternet üzerinde güvenli bir bağlantı oluşturmak için kullanılan bir teknolojidir.
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