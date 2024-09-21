Haberler



Teknoloji



USB, Wi-Fi, VPN ve daha fazlası: Her gün kullandığımız bu kısaltmaların açılımları ne anlama geliyor

USB, Wi-Fi, VPN ve daha fazlası: Her gün kullandığımız bu kısaltmaların açılımları ne anlama geliyor Günlük hayatta teknoloji ile ilgili birçok kısaltma kullanıyoruz. Ancak bunların ne anlama geldiğini çok az kişi biliyor. Günlük hayatta en çok kullanılan kısaltmaların ne anlama geldiğini sizler için derledik.