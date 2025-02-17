Uygulama mağazaları giderek daha büyük bir güvenlik endişesi haline geliyor

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Akıllı telefon kullanıcıları için uygulama mağazaları, vazgeçilmez bir kaynak. Ancak, bu platformlarda güvenlik riskleri de giderek artıyor.

Gen tarafından yapılan araştırmaya göre, resmi uygulama mağazalarında kötü amaçlı uygulamaların sayısı endişe verici bir şekilde artıyor.

YENİ BANKACILIK YAZILIMLARI ORTAYA ÇIKTI

2024'ün son çeyreğinde, Visa, flört uygulamaları veya Chrome gibi popüler uygulamaların kılığına girmiş yeni bankacılık trojanları tespit edildi.

Bu trojanlar, kullanıcıların bankacılık bilgilerini çalmak için tasarlandı. BankBot gibi bilinen bankacılık trojanlarının da daha fazla cihazı tehdit ettiği belirtiliyor.

KÖTÜ AMAÇLI KREDİ UYGULAMALARI ARTIYOR

Kötü amaçlı kredi uygulamaları da uygulama mağazalarında giderek yaygınlaşıyor. Hızlı para vadeden bu uygulamalar, aşırı izinler talep ederek kullanıcıların kişisel bilgilerini çalıyor ve hatta şantaj yapmak için kullanıyor.

YENİ DAĞITIM TAKTİKLERİ

Siber suçlular, yeni dağıtım taktikleri kullanarak kötü amaçlı uygulamaları yaymaya çalışıyor. Örneğin, Amazon Uygulama Mağazası'nda VKİ hesaplayıcısı olarak gizlenmiş kötü amaçlı bir uygulama tespit edildi.

Google Play Store, Apple App Store ve Samsung Galaxy Store gibi büyük uygulama mağazaları, güvenlik önlemlerine yatırım yaparak kullanıcıları korumaya çalışıyor.

Otomatik tarama, manuel incelemeler ve sıkı geliştirici politikaları gibi önlemlerle kötü amaçlı uygulamaların önüne geçilmeye çalışılıyor.