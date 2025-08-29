Uygun fiyatlı amiral gemisi: Samsung Galaxy S25 FE'nin tanıtım tarihi açıklandı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2025 yılının merakla beklenen son önemli akıllı telefonu Galaxy S25 FE'nin tanıtım tarihi hakkında resmi açıklama yaptı.

Bütçe dostu amiral gemisi, yeni tabletlerle birlikte önümüzdeki hafta düzenlenecek sanal bir lansmanla görücüye çıkacak.

LANSMAN 4 EYLÜL'DE CANLI YAYINLANACAK

Samsung’un açıklamasına göre yeni ürünlerin tanıtılacağı etkinlik, 4 Eylül 2025 Perşembe günü Türkiye saati ile 12:30'da gerçekleştirilecek.

Lansman, şirketin resmi internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlanacak.

YENİ TABLETLER DE GELİYOR

Etkinliğin sloganı "Galaxy S25 ailesinin yeni üyesi" olsa da, şirket aynı zamanda premium yapay zekâ özelliklerine sahip yeni tabletlerin de geleceğini doğruladı.

Bu nedenle Galaxy S25 FE'nin yanı sıra, yeni Galaxy Tab S11 ve Tab S11 Ultra modellerini de bu etkinlikte görmeyi bekliyoruz.