Uygun fiyatlı iPhone SE 4, beklenmedik bir özellikle geliyor

Haber Merkezi
iPhone SE 4 hakkında yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Evan Blass'ın paylaştığı bilgilere göre, iPhone SE 4, Dinamik Ada özelliğiyle gelebilir.
Bu, iPhone SE 4'ün tasarımında önemli bir değişiklik olacağı anlamına geliyor.
DİNAMİK ADA NEDİR
Dinamik Ada, iPhone 14 Pro ile tanıtılan ve ön kamerayı ve Face ID sensörlerini barındıran ekran üzerindeki bir alan.
Dinamik Ada, bildirimleri, uyarıları ve diğer bilgileri göstermek için de kullanılıyor.
İPHONE SE 4'ÜN ÖZELLİKLERİ
iPhone SE 4'ün diğer beklenen özellikleri ise şu şekilde:
iPhone 14 benzeri tasarım
6,1 inç OLED ekran
A18 Bionic işlemci
8 GB RAM
48 MP ana kamera
Face ID
MagSafe
USB-C portu
FİYAT
iPhone SE 4'ün 499 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.
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