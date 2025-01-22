Uygun fiyatlı iPhone SE 4, beklenmedik bir özellikle geliyor

Haber Merkezi

iPhone SE 4 hakkında yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Evan Blass'ın paylaştığı bilgilere göre, iPhone SE 4, Dinamik Ada özelliğiyle gelebilir.

Bu, iPhone SE 4'ün tasarımında önemli bir değişiklik olacağı anlamına geliyor.

DİNAMİK ADA NEDİR

Dinamik Ada, iPhone 14 Pro ile tanıtılan ve ön kamerayı ve Face ID sensörlerini barındıran ekran üzerindeki bir alan.

Dinamik Ada, bildirimleri, uyarıları ve diğer bilgileri göstermek için de kullanılıyor.

İPHONE SE 4'ÜN ÖZELLİKLERİ

iPhone SE 4'ün diğer beklenen özellikleri ise şu şekilde:

iPhone 14 benzeri tasarım

6,1 inç OLED ekran

A18 Bionic işlemci

8 GB RAM

48 MP ana kamera

Face ID

MagSafe

USB-C portu

FİYAT

iPhone SE 4'ün 499 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.