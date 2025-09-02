Uygun fiyatlı POCO C85 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Xiaomi'nin alt markası POCO, giriş segmentinde dikkat çeken yeni akıllı telefonu C85'i resmi olarak görücüye çıkardı.

POCO C85, geniş ekranı, yüksek kapasiteli bataryası ve oldukça uygun fiyatıyla öne çıkıyor.

120 HZ EKRAN VE 6.000 MAH BATARYA

Cihazın 6,9 inç boyutundaki büyük LCD ekranı, bu segmentte pek rastlanmayan 120 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızı sunuyor.

33W hızlı şarj ve 10W ters kablolu şarj desteğine sahip 6.000 mAh'lik devasa bataryası ise uzun pil ömrü vadediyor.

FİYAT VE DİĞER ÖZELLİKLER

Gücünü MediaTek Helio G81 Ultra işlemciden alan Poco C85, yapay zekâ destekli 50 MP'lik bir çift arka kamera kurulumuna sahip.

Telefonun erken satış dönemindeki başlangıç fiyatı, 6 GB RAM ve 128 GB depolama için 109 dolar olarak açıklandı.