Uygun fiyatlı Samsung Galaxy A06 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Samsung, Galaxy A serisine yeni bir üye daha ekledi. Büyük ekranıyla dikkat çeken Galaxy A06, uygun fiyatıyla geniş kitlelere hitap edecek.

Haber Merkezi

Samsung, uygun fiyatlı akıllı telefon arayan kullanıcılar için yeni bir seçenek olan Galaxy A06'yı tanıttı.

Büyük ekranı, güçlü bataryası ve cazip fiyatı ile dikkat çeken bu model, özellikle içerik tüketmeyi seven ve bütçesini aşmak istemeyen kullanıcılar için ideal bir seçenek olabilir.

SAMSUNG GALAXY A06 NELER SUNUYOR

Galaxy A06, 6.7 inçlik geniş bir ekrana sahip. Bu büyük ekran, video izleme, oyun oynama ve web sörfü deneyimini daha keyifli hale getiriyor.

Ek olarak, 90 Hz yenileme hızı sayesinde ekran geçişleri oldukça akıcı ve göz yormayan bir hale geliyor.

Cihazın kalbinde MediaTek Helio G85 işlemci yer alıyor. Bu işlemci, günlük kullanım ve orta seviye oyunlar için yeterli performans sunuyor.

4GB veya 6GB RAM seçenekleri ile birlikte gelen Galaxy A06, 25W şarj destekli 5000 mAh kapasiteli bataryası sayesinde uzun süreli kullanım imkanı sunuyor.

Kamera tarafında ise Galaxy A06, 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel yardımcı kamera kombinasyonuna sahip.

8 megapiksel ön kamera ise selfie ve video görüşmeleri için yeterli performans sunuyor.

SAMSUNG GALAXY A06 FİYATI

Samsung, Galaxy A06’yı 22 Ağustos tarihinden itibaren Vietnam’da satışa sunacak ve ardından diğer pazarlara gelecek.

Galaxy A06’nın 4 GB RAM’li modeli için yaklaşık 127 dolar, 6 GB RAM’li modeli için ise yaklaşık 151 dolar talep ediliyor.