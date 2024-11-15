Uygun fiyatlı Samsung Galaxy A26 ortaya çıktı: İşte özellikleri

Haber Merkezi

Samsung'un uygun fiyatlı telefon serisi Galaxy A'nın yeni üyesi Galaxy A26, tanıtılmadan önce render görselleriyle ortaya çıktı. Sızdırılan görseller, telefonun tasarımına dair ipuçları veriyor.

Render görsellerine göre Galaxy A26, düz bir tasarıma sahip olacak. Telefonun yan tarafında güç düğmesi ve ses açma/kapama tuşları bulunurken, arka tarafta flaşın yanında dikey olarak yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor.

ANDROİD 15 VE DAMLA ÇENTİK

Telefonun Android 15 ile kutudan çıkacağı söyleniyor. Ancak, üst taraftaki damla çentik tasarımının bazı kullanıcılar tarafından eleştirilebileceği belirtiliyor.

6 GB RAM VE EXYNOS İŞLEMCİ

Galaxy A26'nın 6 GB RAM ve Exynos işlemci ile geleceği iddia ediliyor. Plastik bir gövdeye sahip olması beklenen telefonun, Galaxy A25 ile aynı fiyat etiketine (299 dolar) sahip olması bekleniyor.

Sızdırılan bilgilere göre Galaxy A26, 6,64 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Ancak ekranın, önceki uygun fiyatlı Galaxy telefonlarında olduğu gibi, yüksek bir görsel deneyim sunması beklenmiyor.

Galaxy A26'nın, yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy A16 gibi altı veya daha fazla yıllık yazılım desteği alması bekleniyor.