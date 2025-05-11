Uygun fiyatlı telefonlara güç verecek: MediaTek Helio G200 duyuruldu

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Mobil işlemci pazarının önemli oyuncularından MediaTek, Helio serisine yeni bir üye ekledi.

Giriş seviyesi ve düşük bütçeli uygun fiyatlı telefonlar için tasarlanan MediaTek Helio G200, önceki nesil G100'e kıyasla bazı önemli iyileştirmelerle geliyor.

MEDIATEK HELIO G200 ÖZELLİKLERİ

4G odaklı bir çip olan MediaTek Helio G200, 8 çekirdekli bir CPU yapısına sahip. Bu yapı, 2 adet Cortex-A76 performans çekirdeği (2.2 GHz) ve 6 adet Cortex-A55 verimlilik çekirdeğinden (2.0 GHz) oluşuyor.

Grafik işlem birimi (GPU) tarafında ise Mali-G57 bulunuyor ve MediaTek, bu GPU'nun 1.1 GHz hızıyla önceki nesle göre daha iyi bir performans sunduğunu belirtiyor.

PERFORMANS VE DİĞER DESTEKLER

Yeni işlemci, bellek tarafında LPDDR4X RAM ve depolama tarafında UFS 2.2 desteğini sürdürüyor.

MediaTek, MediaTek Helio G200'ün ismini vermediği rakip platformlara göre tek çekirdekte yüzde 40, çoklu çekirdekte yüzde 20 daha iyi performans sunduğunu iddia ediyor. GPU performansında yüzde 75 daha hızlı olduğu ve verimlilikte yüzde 30 daha iyi olduğu da belirtilenler arasında.

Kamera konusunda MediaTek Helio G200, 200 MP'e kadar sensör desteği, çok kareli gürültü azaltma ve video HDR gibi özellikleri desteklemeye devam ediyor.

Ekran tarafında ise FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı gibi destekler sunacak. MediaTek Helio G200'ün önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek giriş segmenti uygun fiyatlı telefonlarda, özellikle Türkiye'ye gelen modellerde de kullanılması bekleniyor.