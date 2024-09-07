Uzayda 3 ay mahsur kalmıştı: Starliner kapsülü Dünya'ya iniş yaptı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan Starliner kapsülünün dönüş yolculuğu tamamlandı. İstasyondan ayrılan araç, 3 ayın ardından Dünya'ya indi.

Haber Merkezi

Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.

Helyum sızıntısı tespit edilen Starliner mekiğinde yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve Dünya'ya dönüşü dört kez ertelenmişti.

Uzay istasyonunda bir hafta geçirmeleri planlanan, ancak aylardır istasyonda kalan NASA astronotlarının dönüş tarihi ve nasıl dönecekleri konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

STARLINER KAPSÜLÜ BOŞ DÖNDÜ

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan Starliner'ın dönüş yolculuğu tamamlandı.

İstasyondan ayrılan kapsül üç ayın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico çölüne iniş yaptı.

Boeing'e ait mühendisler, kapsülün dünyaya insansız bir şekilde dönebilmesi için yeni bir yazılım geliştirdi.

ASTRONOTLAR NASIL DÖNECEK

NASA, mahsur kalan astronotların önümüzdeki şubat ayında SpaceX tarafından geriye getirileceğini duyurmuştu.

Astronotların, NASA'nın SpaceX Crew-9 görevine atanan diğer iki mürettebat üyesiyle birlikte bir Dragon uzay aracıyla eve dönmeleri bekleniyor.

SpaceX'in Şubat 2025'teki seferinde 4 astronot yerine iki koltuğun boş gönderilip Wilmore ile Williams'ın bu mekikle geri getirilmesi planlanıyor.