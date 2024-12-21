Uzayda yetiştirilen mini beyinler gelişmeye başladı

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2019 yılında ISS'ye gönderilen insan beyni hücreleri, uzayda haftalarca kaldıktan sonra Dünya'ya geri getirildi.

Bilim insanları, bu hücrelerin uzayda hayatta kalmakla kalmadığını, aynı zamanda Dünya'daki benzerlerinden daha hızlı olgunlaştığını keşfetti.

MİNİ BEYİNLER VE UZAY ARAŞTIRMALARI

Organoidler olarak adlandırılan bu mini beyinler, laboratuvar ortamında insan kök hücrelerinden yetiştiriliyor.

Uzayda yapılan araştırmalar, mikro yerçekiminin insan hücreleri üzerindeki etkilerini incelemek için eşsiz bir fırsat sunuyor.

ISS'de bir ay geçiren mini beyinler, Dünya'daki kontrol grubuna kıyasla daha hızlı olgunlaştı. Bu durum, uzay ortamının beyin hücrelerinin gelişimini etkilediğini gösteriyor.

Bu keşif, multipl skleroz (MS) ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların tedavisi için yeni umutlar doğuruyor.

Uzayda yapılan araştırmalar, bu hastalıkların mekanizmalarını anlamamıza ve yeni tedavi yöntemleri geliştirmemize yardımcı olabilir.

Bilim insanları, uzayda yetiştirilen mini beyinler üzerinde daha fazla araştırma yapmayı planlıyor.

Bu araştırmalar, Alzheimer gibi diğer nörodejeneratif hastalıkların incelenmesini ve uzay ortamının beyin hücreleri arasındaki bağlantıları nasıl etkilediğinin araştırılmasını içeriyor.