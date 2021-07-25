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    Uzmanlar, sahte Windows 11 yazılımlarına karşı kullanıcıları uyarıyor

    Uzmanlar, Windows 11 indiren kullanıcıları kötü amaçlı yazılımcılara karşı uyardı. İşte Windows 11 indirirken dikkat etmeniz gerekenler...
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2021 - 17:47
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    Uzmanlar, sahte Windows 11 yazılımlarına karşı kullanıcıları uyarıyor

    Gelecek aylarda Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı.

    Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştirecek yeni Windows 11, şimdiden oldukça ses getirdi.

    Şu anda Windows 11’i indirmek isteyen kullanıcılar, Insider programına katıldıktan sonra indirme işlemi yapabiliyor. Ancak yeni sürüm henüz kararlı aşamaya gelmediğinden, birçok hatayla karşılaşmanız olası.

    ZARARLI YAZILIMLAR ARTTI

    Windows 11'i indirmek isteyen kullanıcıların sayısında artış yaşanması, kötü niyetli kişileri de harekete geçirdi.

    İnternette birçok sahte Windows 11 indirme linki dolanıyor ve bunların büyük bir bölümü kötü amaçlı yazılım içeriyor.

    windows 11

    Kaspersky, internette dolaşan bazı kötü niyetli Windows 11 indirme linklerinin içeriğini test etti.

    Şirket, bunlardan biri olan 1.75 GB boyutundaki “86307_windows 11 build 21996.1 x64 + activator.exe” dosyasını indirdi. Ancak indirilen dosyada, fazladan birkaç farklı dosya daha yer alıyor.

    BİLGİLERİNİZ ÇALINABİLİR

    Söz konusu farklı dosyalar, siz farkında olmasanız da arka planda çalışarak bazı zararlı yazılımları sisteminize kuruyor.

    Üstelik bu zararlı yazılımlar, sıradan bir reklam yazılımı olabileceği gibi, kredi kartı bilgilerinizi çalan bir programa da dönüşebiliyor.

    Siber güvenlik uzmanları ise bu konuda kullanıcıların çok dikkatli olmaları gerektiğini ve yalnızca resmi kaynaktan Windows 11'i kurmalarını söylüyor.

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