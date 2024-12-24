Uzun zamandır beklenen katlanabilir telefon OnePlus Open 2, temmuzdan önce gelmeyecek

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OnePlus, yeni katlanabilir telefonu OnePlus Open 2'nin çıkış tarihini erteledi. Son sızıntılara göre, OnePlus Open 2'nin en erken Temmuz 2025'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.

OnePlus Open 2'nin çıkış tarihi hakkında birçok söylenti dolaşıyordu. Bazı kaynaklar, telefonun 2024 yılında piyasaya sürüleceğini iddia ederken, bazıları ise 2025 yılının ilk aylarını işaret ediyordu.

Ancak, son sızıntılar OnePlus Open 2'nin Temmuz 2025'ten önce gelmeyeceğini gösteriyor.

SNAPDRAGON 8 ELİTE İŞLEMCİ

OnePlus Open 2'nin Snapdragon 8 Elite işlemci ile güçlendirilmesi bekleniyor. Bu işlemci, Qualcomm'un en yeni ve en güçlü işlemcisi.

OnePlus Open, 2023 yılında piyasaya sürülmüş ve büyük beğeni toplamıştı. OnePlus Open 2'nin de selefinin başarısını devam ettirmesi ve katlanabilir telefon pazarında önemli bir oyuncu olması bekleniyor.

OnePlus Open, 7,8 inç AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 16 GB RAM, 512 GB depolama, 50 MP + 48 MP + 32 MP üçlü arka kamera, 32 MP ön kamera ve 4.800 mAh batarya gibi özelliklere sahip.