Venüs'e ilk özel görev, 2026'da başlıyor: İşte detaylar

Haber Merkezi

Venüs'e özel bir uzay aracı gönderme hedefi, NASA'nın Kaliforniya'daki Silikon Vadisi'ndeki Ames Araştırma Merkezi'nde önemli bir ilerleme kaydetti.

Mühendisler, gezegenin cehennem koşullarıyla mücadele edecek olan uzay aracına, HEEET (Aşırı Giriş Ortamı Teknolojisi için Isı Kalkanı) adı verilen özel bir ısı kalkanı yerleştirme işlemini başarıyla tamamladı.

Bu gelişme, 2026'da gerçekleşmesi planlanan fırlatma öncesinde büyük bir heyecan yarattı.

VENÜS'ÜN ZORLU KOŞULLARINA KARŞI YENİ NESİL ISI KALKANI

NASA'nın Ames Araştırma Merkezi'nde geliştirilen HEEET, uzay aracını Venüs'ün 2482 santigrat dereceye (4500 Fahrenheit) kadar ulaşan aşırı sıcaklıklarından koruyacak şekilde tasarlandı.

Dokuma bir malzemeden üretilen bu ısı kalkanı, uzay aracının Venüs'ün yoğun atmosferine giriş sırasında karşılaşacağı zorlu koşullara dayanmasını sağlayacak.

ROCKET LAB VE MIT İŞ BİRLİĞİYLE GERÇEKLEŞEN ÖZEL GÖREV

Rocket Lab ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ortaklığıyla gerçekleştirilen bu özel görev, Venüs'ün bulutlarını yaşam belirtileri açısından incelemeyi amaçlıyor.

NASA'nın Uzay Teknolojisi Misyon Müdürlüğü tarafından desteklenen görev, Venüs'ün atmosferi hakkında önemli bilgiler toplamayı hedefliyor.

FIRLATMA 2026'DA

MIT'de gezegen bilimi profesörü ve Venüs'e Morningstar Görevleri ekibinin lideri Sara Seager, görevin 2026 yazında fırlatılmasının planlandığını açıkladı. İlk etapta 2025'in başında fırlatılması planlanan görev, bazı teknik nedenlerden dolayı ertelendi.

VENÜS'ÜN BULUTLARINDA YAŞAM İZLERİ ARANACAK

Rocket Lab'ın Photon uzay aracı otobüsünden fırlatılacak olan sonda, Venüs'ün bulutları arasında alçalırken ölçümler yapacak.

Morningstar Görevleri, Venüs'ün bulutlarında yaşam olasılığını araştırmak için tasarlanmış bir dizi görevden oluşuyor. İlk görev, bulutlardaki organik moleküllerin varlığını tespit etmeye odaklanacak.