Venüs'ün hava durumu neredeyse on yılda değişiyor

Tokyo Üniversitesi liderliğindeki bir araştırma ekibi, Dünya için geliştirilen hava durumu uydularının Venüs'ü gözlemlemek için de kullanılabileceğini ortaya koydu.

Bu çığır açan çalışma, uyduların tesadüfen yakaladığı arka plan görüntüleri sayesinde Venüs'ün atmosferindeki değişimleri gözler önüne serdi.

DÜNYA'YI GÖZLERKEN VENÜS'Ü KEŞFETTİLER

Araştırmacılar, Japonya'ya ait Himawari-8 ve Himawari-9 uydularından alınan verileri analiz etti. Bu uyduların geniş görüş alanı, zaman zaman Dünya'nın arkasında kalan Venüs'ü tesadüfen görüntülemesini sağladı.

VENÜS ATMOSFERİNDE ON YILLIK DEĞİŞİM

Ekip, 2015 ile 2023 yılları arasında Venüs'ün bir nokta olarak göründüğü 437 görüntüyü inceleyerek gezegenin termal yapısındaki uzun vadeli değişimleri gözlemledi.

En büyük sıcaklık değişimlerinin, gezegendeki gün doğumu civarında meydana geldiği ve atmosferik dalgalarla ilişkili olduğu düşünülüyor.

GEZEGEN BİLİMİNDE YENİ BİR SAYFA

Bu çalışma, sadece Venüs hakkında bilgi vermekle kalmıyor, aynı zamanda gezegen gözlemleri için hava durumu uydularını kullanma konusunda yeni bir alan açıyor.

Diğer gezegenleri tesadüfen görüntüleyen başka uyduların verileriyle gelecekte daha fazla keşif yapılabileceği öngörülüyor.