Verizon, Samsung'un yardımıyla rekor 5G indirme hızına ulaştı

Haber Merkezi

Verizon, 5G teknolojisinde yeni bir rekora imza attı. Samsung ve MediaTek ekipmanlarıyla yapılan testlerde, Verizon 5,5 Gbps indirme hızına ulaşmayı başardı.

YENİ NESİL 5G ŞEBEKESİ

Verizon, yeni satın aldığı C-bant spektrumunu kullanarak yeni nesil 5G şebekesini kuruyor. Bu şebeke, daha yüksek hızlar ve daha düşük gecikme süreleri sunacak.

SAMSUNG VE MEDİATEK İŞ BİRLİĞİ

Verizon, 5G hız rekorunu Samsung'un sanallaştırılmış RAN ve MediaTek'in 6CC bağlantı platformu kullanarak elde etti.

Bu iş birliği, gelecekteki Samsung telefonlarının Verizon şebekesinde daha yüksek performans gösterebileceğine işaret ediyor.

5G'NİN GELECEĞİ

Verizon, 2030 yılına kadar mobil veri trafiğinin dört kat artacağını tahmin ediyor. Şirket, bu artan talebi karşılamak için 5G teknolojisine yatırım yapmaya devam ediyor