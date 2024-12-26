Vivo 200 Ultra'nın kamera özellikleri ortaya çıktı

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Vivo, X200 ve X200 Pro modellerinin ardından yeni amiral gemisi telefonu X200 Ultra üzerinde çalışıyor.

2025'in ilk çeyreğinde çıkması beklenen X200 Ultra, güçlü kamera özellikleriyle dikkat çekecek.

X100 ULTRA'YA BENZER KAMERA

Vivo X200 Ultra, X100 Ultra modelindeki kamera kurulumuna benzer bir sistemle gelecek. Üç arka kamera bulunacak:

50 MP ana kamera,

50 MP ultra geniş açılı kamera,

200 MP periskop telefoto kamera.

GELİŞMİŞ VİDEO ÖZELLİKLERİ

X200 Ultra'nın e dikkat çekici özelliklerinden biri gelişmiş video yetenekleri olacak. Tüm kameralar 4K 120 FPS video kaydını destekleyecek.

Ayrıca, Vivo tarafından geliştirilen yeni bir görüntü işleme çipi de telefonda yer alacak. Bu çip, fotoğraf ve video kalitesini artıracak.

Kamera adasının tasarımında küçük değişiklikler olacak. X100 Ultra'ya benzer bir tasarım bekleniyor, ancak bazı iyileştirmeler yapılacak.

ÇİN'E ÖZEL OLABİLİR

X200 ve X200 Pro modelleri batı pazarlarında satılırken, X200 Ultra sadece Çin'de satışa sunulabilir.