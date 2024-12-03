Vivo, OriginOS 5 güncellemesini yayınladı: İşte telefonlara gelen yenilikler

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Vivo, OriginOS 5 kullanıcı arayüzünü daha da geliştirmek için yeni bir güncelleme kullanıma sundu.

Bu güncelleme, kullanılabilirliği artırmaya, yeni özellikler eklemeye ve güvenliği güçlendirmeye odaklanıyor.

Kullanıcı deneyimini daha akıcı ve kişisel hale getirmeyi amaçlayan güncelleme, Vivo S20 Serisi, iQOO Neo10 Serisi, Vivo X200 Pro ve X Fold3 gibi modellerde kullanıma sunulacak.

ATOMİK ADA İYİLEŞTİRMELERİ

OriginOS 5'in en dikkat çekici özelliklerinden biri olan Atomik Ada, yeni güncellemeyle daha da kullanışlı hale geliyor.

Yeni hareketler sayesinde, kapsülü sola veya sağa kaydırarak küçültebilir veya yeniden açabilirsiniz. Bu, gezinmeyi daha akıcı ve hızlı hale getiriyor. Kart düzeni de daha hızlı etkileşimler için optimize edildi.

YENİ KİŞİSELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ

Güncelleme, kullanıcıların arayüzü kişiselleştirmeleri için yeni seçenekler sunuyor. Özel temalar sayesinde, ana ekranda uygulama adlarını gizleyerek minimalist bir görünüm elde edebilirsiniz.

Gelişmiş hesap makinesi, geçmiş hesaplamaları kaydederek bunları kolayca yeniden kullanmanıza veya yönetmenize olanak tanıyor.

GÜVENLİK VE GİZLİLİK ÖN PLANDA

Yeni güncelleme, gizlilik ve güvenlik konusunda da önemli iyileştirmeler getiriyor. Sensör erişim kontrolü sayesinde, kullanıcılar artık uygulamaların cihaz sensörlerine nasıl erişeceğini yönetebiliyor.

Bu özellik, telefonunuzu sallayarak tetiklenen reklamlar gibi istenmeyen durumları engellemeye yardımcı oluyor. Ayrıca, kilit ekranı şifrenizi unutmanız durumunda, eski şifrenizi kullanarak 96 saat içinde sıfırlayabilirsiniz.