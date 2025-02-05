Vivo, V50'nin tasarımını ve temel özelliklerini doğruladı

Haber Merkezi

Vivo V50, şık tasarımı ve güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle kamera konusunda iddialı olan telefon, kullanıcılara yüksek kaliteli fotoğraf deneyimi sunmayı hedefliyor.

Vivo V50'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı, ancak yakın zamanda yapılması beklenen lansmanla birlikte bu konudaki belirsizlik de ortadan kalkacak.

TASARIM VE RENK SEÇENEKLERİ

Çin'de piyasaya sürülen Vivo S20 ile benzer bir tasarıma sahip olan Vivo V50, üç farklı renk seçeneğiyle geliyor: Gül Kırmızısı, Yıldızlı Mavi ve Titanyum Grisi. Bu renk seçenekleri, kullanıcılara tarzlarına uygun bir seçim yapma imkanı sunuyor.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Vivo V50, kamera özellikleriyle de öne çıkıyor. Telefonun arka kısmında, OIS (optik görüntü sabitleme) özellikli son teknoloji 50 megapiksel birincil kamera bulunuyor.

Bu kamera, bir başka 50 megapiksel ultra geniş lens ve şirketin Aura Light LED halka ışığıyla tamamlanıyor.

Ön tarafta ise selfie'ler için ikincil bir 50 megapiksel kamera yer alıyor. Kamera sistemi, Alman optik şirketi Zeiss ile ortaklaşa tasarlandı.

PİL VE DİĞER ÖZELLİKLER

Vivo'ya göre, V50, 6.000 mAh pil kategorisinde Hindistan'ın en ince akıllı telefonu olacak.

Bu da telefonun uzun pil ömrü sunacağı anlamına geliyor. Ayrıca, Vivo v50'nin IP68/IP69 su ve toz direncine sahip olduğu da doğrulandı. Telefon, Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile birlikte gelecek.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Vivo V50'nin fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, Çinli şirketin telefonu şubat ayı sonlarında tanıtması bekleniyor. Bu nedenle, fiyat bilgisinin de yakın zamanda açıklanması bekleniyor.