Vivo X Fold 3 Pro, Android 15 güncellemesini dünya çapında almaya başladı

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Vivo, Android 15 güncellemelerini yayınlayan ilk akıllı telefon üreticisi olarak büyük bir sürprize imza atmıştı.

Google'ın Android 15'i duyurmasından önce Funtouch OS 15 güncellemesini Vivo X100 serisi, Vivo X Fold 3 Pro ve iQOO 12'ye sunan Vivo, şimdi de bu güncellemeyi küresel olarak yayınlamaya başladı.

İlk olarak Vivo X Fold 3 Pro'ya gelen güncelleme, yaklaşık 2,5 GB boyutunda ve PD2337F_EX_A_15.1.8.21.W30 yapı numarasını taşıyor.

YENI ÖZELLİKLER VE İYİLEŞTİRMELER

Android 15 tabanlı Funtouch OS 15, Vivo X Fold 3 Pro'ya birçok yeni özellik ve iyileştirme getiriyor.

Bunlar arasında yeni simge ve widget stilleri, birden fazla tema ve statik duvar kağıdı seti, yeni albümler, Ultra Oyun modu, Canlı Yazım ve sistem optimizasyonları yer alıyor.

CIRCLE TO SEARCH ÖZELLİĞİ DE GELDİ

Android 15 ile birlikte gelen Circle to Search özelliği de Funtouch OS 15 güncellemesiyle Vivo X Fold 3 Pro'ya eklendi. Bu özellik, kullanıcıların ekrana bir daire çizerek istedikleri içeriği hızlıca aramalarını sağlıyor.

Vivo, Android 15 güncellemesini kademeli olarak yayınlıyor. Bu nedenle tüm Vivo X Fold 3 Pro kullanıcıları güncellemeyi aynı anda alamayabilir.

DİĞER MODELLER İÇİN DE GÜNCELLEME YOLDA

Vivo'nun önümüzdeki haftalarda Android 15 güncellemesini diğer akıllı telefon modelleri için de yayınlaması bekleniyor.