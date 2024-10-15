Vivo'dan hayat kurtaracak özellik: Telefon çekmese de konuşma yapılabilecek

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Vivo, yeni amiral gemisi telefonu X200 Pro'yu tanıttı. Dünyanın ilk kilometre düzeyinde kablosuz iletişim özelliğine sahip olan telefon, 4 km'ye kadar SOS metin yayını yapabiliyor ve Beidou uydu iletişimini destekliyor.

Vivo X200 Pro, kendi geliştirdiği radyo frekansı geliştirme çipleri sayesinde 2 km'ye kadar birebir interkom çağrıları ve 4 km'ye kadar SOS metin yayını yapabiliyor.

ACİL DURUMLAR İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Bu özellik, özellikle acil durumlarda veya uzak bölgelerde iletişim kurmak için büyük önem taşıyor. Ayrıca, telefonun hızlı trenlerde, metrolarda ve kalabalık ortamlarda bile sorunsuz bir şekilde çalıştığı belirtiliyor.

Telefonun 16GB+1TB uydu iletişim versiyonu, Çin'in geliştirdiği Beidou uydu iletişim sistemini destekliyor. Bu sayede, telefon kapsama alanı dışında bile iletişim kurmaya devam edebiliyor.

Vivo X200 Pro, kilometre düzeyinde kablosuz iletişim, gelişmiş kamera özellikleri, güçlü batarya ve şık tasarımıyla dikkat çeken bir amiral gemisi telefonu.

Bu yenilikçi özellikler, X200 Pro'yu mobil iletişimde yeni bir dönemin başlangıcı haline getiriyor.