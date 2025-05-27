Vivo'dan Türkiye'de 5G kullanımıyla ilgili önemli açıklama: Görüşmeler yapılıyor

Haber Merkezi

Dünya çapında yaygınlaşan 5G teknolojileri, yavaş yavaş Türkiye'de de kullanılmaya başlanıyor.

Stadyumlardan meclise kadar birçok farklı yerde 5G'nin test edildiğini zaten biliyoruz. Şimdi ise Türkiye'deki en popüler akıllı telefon markalarından biri olan Vivo'dan bu konuda bir açıklama geldi.

KESİNTİSİZ VE YÜKSEK PERFORMANSLI 5G HEDEFİ

Vivo Türkiye Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Tahtacı, Çinli teknoloji devinin 5G teknolojilerine yatırımları ve bu teknolojinin Türkiye'de kullanımı için planlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Halihazırda birçok farklı 5G telefonu ve bu alanda birçok yatırımı bulunan Vivo, Şubat 2025 itibarıyla 5G ve 6G teknolojileri için 6 binden fazla patent başvurusu yaptı.

Bu teknolojilerin ülkemize sunulması için çalışmaların hız kesmeden devam ettiği aktarıldı.

Tahtacı'nın aktardığına göre şirket, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ile 5G'ye uyumluluk konusunda aktif olarak çalışıyor.

Vivo, yaklaşan 5G altyapısına hazırlık kapsamında cihazlarının bu operatör ağlarında en iyi performansı göstermesi için düzenli olarak ağ uyumluluk testleri gerçekleştiriyor