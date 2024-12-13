Vivo'dan yeni orta segment telefon markası: Jovi

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Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, orta sınıf ve uygun fiyatlı telefonlar için yeni bir alt marka oluşturuyor.

Jovi adı verilen bu alt marka, Vivo'nun V ve Y serilerindeki bazı modelleri yeniden markalayarak piyasaya sürecek.

JOVİ ALT MARKASI

Vivo, daha önce Jovi ismini yapay zeka asistanı ve bazı sistem uygulamaları için kullanmıştı. Şimdi ise Jovi, uygun fiyatlı akıllı telefonlar için yeni bir marka olarak karşımıza çıkıyor.

Smartprix, GSMA veritabanında Jovi markasını taşıyan üç yeni Vivo akıllı telefon modeli tespit etti. Bu modeller, Jovi V50, Jovi V50 Lite 5G ve Jovi Y39 5G.

Jovi, başlangıçta mevcut Vivo telefonlarını yeniden markalayarak piyasaya sürülecek. Bu strateji, Xiaomi'nin POCO alt markasıyla benzerlik gösteriyor.

Jovi alt markası, Android için yeni bir arayüz olan JoviOS ile gelebilir. JoviOS, Vivo'nun mevcut arayüzü FuntouchOS'un yerini alabilir.

Vivo, henüz Jovi alt markasıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. GSMA veritabanındaki bilgiler doğru olsa da Vivo'nun planlarını değiştirebileceği belirtiliyor.