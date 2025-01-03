Vivo'nun yeni giriş seviyesi telefonu Y200+ tanıtıldı

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Vivo, uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu Y200+'ı duyurdu. Giriş seviyesi bir cihaz olan Y200+, güçlü X200 serisiyle karıştırılmamalı.

Snapdragon 4 Gen 2 işlemci ve 6.68 inç HD+ ekran ile gelen telefon, 150 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

VİVO Y200+ ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.68 inç LCD, 720 x 1608 HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1000 nit parlaklık

İşlemci: Snapdragon 4 Gen 2

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka kameralar: 50 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü

Ön kamera: 5 MP

Pil: 6000 mAh, 44W hızlı şarj

Fiyat: 1.099 yuan (150 dolar) - 1.499 yuan (205 dolar)

UYGUN FİYATLI VE GÜÇLÜ

Vivo Y200+, uygun fiyatı ve yeterli özellikleriyle dikkat çekiyor. 6000 mAh pil ve 44W hızlı şarj desteği, uzun pil ömrü sunuyor.

IP64 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklı olan telefon, giriş seviyesi kullanıcılar için iyi bir seçenek olabilir.

YALNIZCA ÇİN'DE SATIŞA SUNULDU

Vivo Y200+, şu anda yalnızca Çin'de satışa sunuldu. Android 14 tabanlı OriginOS 4 ile gelen telefonun ilerleyen dönemde küresel pazarda da satışa çıkması bekleniyor.