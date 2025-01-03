Vivo'nun yeni giriş seviyesi telefonu Y200+ tanıtıldı

Vivo, uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu Y200+'ı duyurdu. Giriş seviyesi bir cihaz olan Y200+, güçlü X200 serisiyle karıştırılmamalı.
Snapdragon 4 Gen 2 işlemci ve 6.68 inç HD+ ekran ile gelen telefon, 150 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
VİVO Y200+ ÖZELLİKLERİ
Ekran: 6.68 inç LCD, 720 x 1608 HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1000 nit parlaklık
İşlemci: Snapdragon 4 Gen 2
RAM: 8 GB / 12 GB
Depolama: 256 GB / 512 GB
Arka kameralar: 50 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü
Ön kamera: 5 MP
Pil: 6000 mAh, 44W hızlı şarj
Fiyat: 1.099 yuan (150 dolar) - 1.499 yuan (205 dolar)
UYGUN FİYATLI VE GÜÇLÜ
Vivo Y200+, uygun fiyatı ve yeterli özellikleriyle dikkat çekiyor. 6000 mAh pil ve 44W hızlı şarj desteği, uzun pil ömrü sunuyor.
IP64 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklı olan telefon, giriş seviyesi kullanıcılar için iyi bir seçenek olabilir.
YALNIZCA ÇİN'DE SATIŞA SUNULDU
Vivo Y200+, şu anda yalnızca Çin'de satışa sunuldu. Android 14 tabanlı OriginOS 4 ile gelen telefonun ilerleyen dönemde küresel pazarda da satışa çıkması bekleniyor.
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