Web sitelerinin yarısı, Google gereksinimlerini karşılayamıyor

Dünyadaki web sitelerinden en az yarısının, Google'ın kullanılabilirlik standartlarına uymadığı ortaya çıktı.

Searchmetrics tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, dünyanın en iyi web sitelerinin çoğu, hem masaüstü hem de mobil platformlarda Google standartlarına göre belirlenen ideal kullanıcı deneyimini (UX) sağlayamıyor.

Google arama sonuçlarında en fazla görünen 100 web sitesini inceleyen Searchmetrics, Google standartlarına göre yüzde 50'sinin iyi bir masaüstü deneyimi, yüzde 44'ünün ise iyi bir mobil deneyim sunamadığını ortaya çıkardı.

CORE WEB VITALS ÖNEMLİ BİR ETKEN

Bildiğiniz gibi Google, yılda genellikle birkaç kez algoritma güncellemesi yayınlayarak arama sonuçlarını daha da iyileştirmeye çalışıyor.

Örneğin, geçtiğimiz yıl kullanıcı deneyimini ölçen Core Web Vitals güncellemesinin Mayıs 2021’de yayınlanacağını belirten Google, birçok web sitesinin henüz buna hazır olmadığını görünce, güncellemeyi haziranda başlatıp ağustosa kadar yayma kararı almıştı.

Bu güncelleme, arama sonuçlarını ve arama deneyimini güncellemekten çok, web sitesinin kullanıcı deneyimine odaklanıyor.

Google’dan John Mueller, tüm Core Web Vitals değerinin de karşılanması gerektiğini belirtiyor. Bu değerleri karşılayamayan web siteleri ise arama sonuçlarındaki konumlarını kaybedebilir.

Ancak yayınlanan rapor gösteriyor ki, web sitelerin en az yarısı hala bu değerleri karşılayamıyor.