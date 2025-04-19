WhatsApp artık kendi çıkartma paketlerinizi oluşturmanıza olanak sağlıyor

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WhatsApp, kullanıcılarına uygulama üzerinden kendi çıkartma paketlerini oluşturma ve yönetme olanağı sunan büyük bir güncellemeyi kullanıma sundu.

Bu yeni özellik, özel çıkartmaları bulma ve gönderme sürecini kolaylaştırarak birçok kullanıcının yaşadığı zorlukları ortadan kaldırıyor.

Artık çıkartma paketleri oluşturma özelliğiyle çıkartmaları kolay erişim için birden fazla klasörde düzenlemek de mümkün hale geliyor.

SOHBETLERİNİZİ KİŞİSEL ÇIKARTMA PAKETLERİYLE ZENGİNLEŞTİRİN

Yeni çıkartma paketi özelliği sayesinde, çıkartmaları tek tek göndermek yerine, tamamını başka bir WhatsApp kullanıcısıyla paylaşabilirsiniz.

KENDİ ÇIKARTMA PAKETİNİZİ NASIL OLUŞTURURSUNUZ

WhatsApp'ta herhangi bir sohbeti açın ve gülen yüz simgesine dokunun. Çıkartma panelinde, GIF'lerin, avatarların ve çıkartma sekmelerinin yanında yeni bir kalem simgesi göreceksiniz.

Kendi özel çıkartma paketinizi oluşturmak için çıkartmalar sekmesini açın, kalem simgesine dokunun ve eklemek istediğiniz çıkartmaları seçin.

Sol alt köşedeki üç nokta menüsüne dokunun ve "Çıkartma paketine ekle" seçeneğini seçin. Bu basit adımları izleyerek, kendi çıkartma koleksyonunuzu oluşturabilir ve sohbetlerinizi daha eğlenceli hale getirebilirsiniz.