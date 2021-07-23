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WhatsApp çoklu cihaz özelliği Türkiye'de erişime açıldı

WhatsApp çoklu cihaz özelliği Türkiye'de erişime açıldı

WhatsApp kullanıcılarının en çok beklediği özelliklerden biri olan çoklu cihaz desteği, ülkemizdeki Android ve iOS beta kullanıcılarına sunuldu.