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- WhatsApp çoklu cihaz özelliği Türkiye'de erişime açıldı
WhatsApp çoklu cihaz özelliği Türkiye'de erişime açıldı
- Haber Merkezi
- 23.07.2021 - 13:31
2 milyara yaklaşan kullanıcı sayısıyla dünyanın en büyük anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, merakla beklenen çoklu cihaz desteğini tüm kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.
Bu özellik sayesinde, tek bir WhatsApp hesabı 4 farklı cihazda aynı anda kullanılabilecek.
Örneğin, telefonunuza yüklediğiniz WhatsApp hesabınızı, aynı anda tabletinizden de kontrol edebilecek ve mesaj alıp gönderebileceksiniz.
BETA OLARAK TÜRKİYE'DE KULLANIMA AÇILDI
WhatsApp'ın "Bağlı Cihazlar" olarak tanıttığı çoklu cihaz desteği, şimdilik Android ve iOS beta uygulamasına eklendi. Beta programına katılan kullanıcılar, WhatsApp menüsünden söz konusu özelliği kullanabiliyor.
WHATSAPP ÇOKLU CİHAZ DESTEĞİ NASIL KULLANILIR
WhatsApp çoklu cihaz desteği için öncelikle Android ve iOS beta programına katılmanız gerekiyor. Ardından uygulamayı son sürüme güncelledikten sonra aşağıdaki adımları takip edin:
1- WhatsApp sohbetler bölümünde sağ üsteki üç noktalı menüye dokunun ve "Bağlı cihazlar" seçeneğine gelin.
2- CİHAZLARI BAĞLA seçeneğine dokunun.
Buradan, WhatsApp hesabınızı kullanmak istediğiniz diğer cihazları ekleyebilirsiniz.
Bildiğiniz gibi şu anda kullanılan WhatsApp Web, ana telefonun internet bağlantısı olmadığında çalışmıyor. Çoklu cihaz özelliği ise ana cihaz internet bağlantısına ihtiyaç duymuyor.