WhatsApp, dolandırıcılara karşı yeni özellikler getiriyor

Mesajlaşma devi WhatsApp, platformdaki dolandırıcılık faaliyetleriyle mücadele etmek amacıyla kullanıcı güvenliğini artıracak bir dizi yeni özelliği hayata geçiriyor.

Yeni önlemler, hem grup sohbetlerini hem de bireysel yazışmaları daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

TANINMAYAN GRUPLAR İÇİN GÜVENLİK UYARISI

Artık, kişi listenizde olmayan biri sizi tanımadığınız bir gruba eklediğinde WhatsApp size bir güvenlik ekranı gösterecek.

Bu ekranda grup hakkında önemli bilgiler ve güvende kalmanıza yardımcı olacak ipuçları yer alacak.

BİREYSEL SOHBETLERDE DOLANDIRICILIK ÖNLEMLERİ

Bireysel sohbetler için de yeni önlemler test ediliyor; uygulama, rehberinizde kayıtlı olmayan biriyle sohbet başlattığınızda size karşıdaki kişi hakkında ek bilgiler sunarak potansiyel dolandırıcılara karşı uyaracak.

WhatsApp ayrıca, kullanıcılara tanımadıkları kişilerden gelen acil para talebi gibi isteklere karşı her zaman şüpheci yaklaşmalarını tavsiye ediyor.