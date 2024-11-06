WhatsApp, fotoğraf göndermeyi daha hızlı hale getirmek için çalışıyor

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli olarak yeni özellikler geliştiriyor.

Son olarak, Android uygulamasında fotoğraf ve video paylaşımını hızlandıracak yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

WABetaInfo tarafından keşfedilen bu özellik, sohbet çubuğuna eklenecek bir Galeri düğmesi ile kullanıcıların galerilerine anında erişmesini sağlayacak.

Böylece kullanıcılar, paylaşmak istedikleri fotoğraf veya videoyu seçmek için menüler arasında dolaşmak zorunda kalmayacak.

HIZLI VİDEO MESAJI GÖNDERME ÖZELLİĞİ DE GELİYOR

Galeri düğmesine uzun basıldığında ise hızlı video mesajı gönderme seçeneği sunulacak. Bu özellik, kullanıcıların anlık olarak video mesajlar kaydedip göndermelerine olanak tanıyacak.

Yeni özellikle birlikte, mevcut kamera kısayolunun yerini Galeri kısayolunun alması bekleniyor.

Bu durum, kamerayı doğrudan WhatsApp üzerinden sıkça kullanan bazı kullanıcılar için dezavantaj oluşturabilir. Ancak kameraya yine de ek simgesine tıklayarak ulaşılabilecek.

YENİ ÖZELLİK HENÜZ TEST AŞAMASINDA

WhatsApp'ın bu yeni özelliği henüz test aşamasında ve sınırlı sayıda beta kullanıcısı tarafından denenebiliyor.

Kullanıcı geri bildirimlerine göre şekillendirilecek özellik, ilerleyen dönemde tüm Android kullanıcıları için kullanıma sunulabilir.