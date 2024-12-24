WhatsApp, İsrail merkezli casus yazılım şirketi NSO Group'a karşı açtığı davayı kazandı

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WhatsApp, İsrail merkezli casus yazılım şirketi NSO Group'a karşı açtığı davadan zaferle çıktı.

ABD'li bir yargıç, NSO'nun WhatsApp kullanıcılarını hedef alan Pegasus casus yazılımını kullanarak bilgisayar korsanlığı ve sözleşme ihlali yaptığına karar verdi.

NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımı, 2016 yılında ortaya çıkmıştı. Gazeteciler, aktivistler ve siyasi muhalifler dahil olmak üzere 1.400'den fazla kişiyi hedef alan Pegasus, kullanıcıların telefonlarına gizlice yüklenerek kişisel verilere erişim sağlıyordu.

WHATSAPP'IN HUKUK MÜCADELESİ

WhatsApp, 2019 yılında NSO Group'a karşı dava açmıştı. Dava, NSO'nun WhatsApp sunucularına yetkisiz erişim sağlayarak Pegasus yazılımını yüklediği ve kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği iddiasına dayanıyordu.

Kaliforniya'daki bir ABD mahkemesi, WhatsApp'ı haklı bularak NSO Group'u bilgisayar korsanlığı ve sözleşme ihlalinden sorumlu tuttu. Bu karar, WhatsApp'ın gizlilik mücadelesinde önemli bir zafer olarak görülüyor.

WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA

WhatsApp yöneticisi Will Cathcart, kararı "gizlilik için önemli bir zafer" olarak nitelendirdi. Cathcart, casus yazılım şirketlerinin sorumluluktan kaçamaması gerektiğini vurguladı.

Siber güvenlik uzmanları, mahkemenin kararını memnuniyetle karşıladı. Citizen Lab araştırmacısı John Scott-Railton, kararın casus yazılım endüstrisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.