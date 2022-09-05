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    WhatsApp kullanıcıları kendilerine mesaj gönderebilecek

    WhatsApp'ın beta sürümünde ortaya çıkan bilgilere göre, kullanıcılar kendilerine mesaj gönderebilecek. İşte yeni özelliğin detayları...
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2022 - 15:33
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 16:44
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    WhatsApp kullanıcıları kendilerine mesaj gönderebilecek

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

    Uygulamaya anket özelliği eklemek için çalışmalar yürüten çatı şirket Meta, şimdi de kullanıcıların oldukça işine yarayacak bir özelliği test ediyor.

    WhatsApp'ta kendi kendine mesaj dönemi

    WhatsApp, uzun süredir eksik olan bir özelliğini test etmeye başladı. Şu ana kadar WhatsApp'ta kendinize mesaj atmak istediğinizde dışarıdan bir sohbet başlatmanız gerekiyordu.

    Yeni özellikle birlikte, rehberinizdeki herhangi biriyle sohbet eder gibi kendinizle sohbet başlatabileceksiniz.

    WHATSAPP

    WhatsApp’ın masaüstü uygulaması WhatsApp Desktop’un beta sürümünde keşfedilen yeni özellik sayesinde, rehberinizde kişi seçtiğiniz sayfanın en üstünde kendinizi görebilecek ve mesaj atabileceksiniz.

    Yeni özelliğin beta sürümünden çıkarak tam sürüme gelerek tüm kullanıcıların kullanımına ne zaman sunulacağı ise bilinmiyor.

    Signal gibi bazı uygulamalarda da kullanıcılar kendilerine mesaj gönderebiliyor. Bu özellik, önemli şeyleri not almak için sıkça kullanılıyor.


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