WhatsApp, sanal gerçeklik gözlüklerine geliyor

Son zamanlarda sanal gerçeklik gözlüklerine olan ilgi arttı. Yıllardır bu pazarda var olan Meta, Meta Quest VR gözlüklerine WhatsApp uygulamasını da ekleyecek.
Meta Quest gözlükler ile WhatsApp mesajlarını okuma, WhatsApp aracılığıyla uçtan uca şifreli mesajlar gönderme ve uçtan uca şifreleme ile özel aramalar yapabilme olanakları sunulacak.
Wabetainfo'ya göre, WhatsApp, 2.23.13.6 güncellemesiyle beraber bağlantılı cihazlara Meta Quest VR gözlükleri eklenebilecek.
Henüz geliştirilme aşamasında
WhatsApp hesabını Meta Quest'e bağlama özelliğinin geliştirme aşamasında olduğu ve ilerde öncelikle beta test kullanıcılarına sunulacağı belirtildi.