WhatsApp, sanal gerçeklik gözlüklerine geliyor WhatsApp'ın Meta Quest VR gözlükleriyle entegre olacağı belirtildi. Mark Zuckerberg, gelecek güncellemeyle beraber WhatsApp'ın Meta gözlüklerle kullanılmasına olanak tanıyacak.

Son zamanlarda sanal gerçeklik gözlüklerine olan ilgi arttı. Yıllardır bu pazarda var olan Meta, Meta Quest VR gözlüklerine WhatsApp uygulamasını da ekleyecek.

Meta Quest gözlükler ile WhatsApp mesajlarını okuma, WhatsApp aracılığıyla uçtan uca şifreli mesajlar gönderme ve uçtan uca şifreleme ile özel aramalar yapabilme olanakları sunulacak.

Wabetainfo'ya göre, WhatsApp, 2.23.13.6 güncellemesiyle beraber bağlantılı cihazlara Meta Quest VR gözlükleri eklenebilecek.

Henüz geliştirilme aşamasında

WhatsApp hesabını Meta Quest'e bağlama özelliğinin geliştirme aşamasında olduğu ve ilerde öncelikle beta test kullanıcılarına sunulacağı belirtildi.