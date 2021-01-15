WhatsApp tepkilerini fırsat bilen Signal, yeni özellikler getiriyor

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi şartından sonra yoğun ilgi gören Signal, yeni özellikler getirmeye hazırlanıyor.

WhatsApp'ın kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını duyurması ve kullanıcıları bunu kabul etmeye mecbur bırakması, oldukça sert tepkileri de beraberinde getirdi.

Yüz binlerce kullanıcı WhatsApp'tan ayrılarak Telegram ve Signal gibi diğer anlık mesajlaşma uygulamalarına yöneldi.

Bu fırsatı geri çevirmek istemeyen Signal, platforma yeni özellikler getireceğini açıkladı.

VİDEO GÖRÜŞME KİŞİ SAYISI ARTIYOR

Sahip olduğu kullanıcı odaklı politikalarıyla zaten yoğun ilgi gören Signal, video görüşmelerindeki kişi kısıtlamasını, 8 kişiden daha yüksek bir sayıya çıkaracaklarını dile getirdi.

Signal, yeni güncellemelerin bu ayın sonlarına doğru hem iOS hem de Android platformlarına getirileceğini belirtti.







Şirket, aynı zamanda Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, uygulamanın son zamanlarda ne kadar tercih edildiğini gözler önüne serdi.

Yapılan açıklamaya göre, son bir günde uygulamaya Android platformu üzerinden akın eden kullanıcı sayısının 10 milyondan 50 milyona çıktığı vurgulandı.

Şirket, Whatsapp’ın bir zamanlar büyük beğeni topladığı konuşmaların uçtan uça şifrelenmesi özelliğini bünyesinde bulundarak, kullanıcıların sadece telefon numaralarını kaydetmesi ve başka hiçbir veriye ulaşmamasıyla en dikkat çeken anlık mesajlaşma uygulamalarından birisi oldu.

