WhatsApp test etmeye başladı: Artık telefon numarası gerekmeyecek

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların birbirlerini bulup iletişime geçme şeklini kökten değiştirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Geliştirme aşamasında olan bu yenilik, artık telefon numarası yerine kullanıcı adları ile arama yapılmasına olanak tanıyacak.

BENZERSİZ KULLANICI ADLARI

Kullanıcılar, kendilerine belirli kurallara uyan benzersiz bir kullanıcı adı oluşturacak.

Diğer kişiler, Sohbetler sekmesindeki arama çubuğunu kullanarak bu kullanıcı adını aratıp doğrudan bir sohbet başlatabilecek.

İSTEĞE BAĞLI "KULLANICI ADI ANAHTARI" İLE EK GİZLİLİK

WhatsApp, gizliliği daha da artırmak için isteğe bağlı bir "kullanıcı adı anahtarı" üzerinde de çalışıyor.

Bu özellik etkinleştirildiğinde, bir kişinin size ilk mesajı gönderebilmesi için bu parolaya benzer anahtarı bilmesi gerekecek.

Dünya çapında çalışacak olan bu özellik, spam ve kötüye kullanımı önlemek için koruma sistemleri de içerecek.

Yeni WhatsApp kullanıcı adı özelliğinin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz belli değil.