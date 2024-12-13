WhatsApp, uygulamaya yeni arama özellikleri ekledi

Haber Merkezi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, masaüstü ve mobil cihazlarda kullanılabilen yeni arama özellikleriyle kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

Bu özellikler, yılbaşı döneminde sevdiklerinizle daha kolay ve eğlenceli bir şekilde iletişim kurmanızı sağlayacak.

GRUP SOHBETLERİNDE ÖZEL ARAMA

WhatsApp, artık grup sohbetlerinde belirli kişileri seçerek arama başlatma özelliği sunuyor. Bu sayede, gruptaki herkesi rahatsız etmeden istediğiniz kişilerle görüşebilirsiniz.

YENİ GÖRÜNTÜLÜ ARAMA EFEKTLERİ

Görüntülü görüşmeler, 10 yeni efekt ile daha da eğlenceli hale geliyor. Köpek kulakları, su altı efekti ve karaoke mikrofonu gibi efektler, görüntülü görüşmelerinize renk katacak.

DAHA YÜKSEK KALİTE

Görüntülü görüşmelerin kalitesi de artırıldı. Hem birebir hem de grup görüşmelerinde daha net ve yüksek çözünürlüklü video deneyimi sunuluyor.

WhatsApp masaüstü uygulamasında, arama başlatmak, arama bağlantısı oluşturmak ve doğrudan numara çevirmek için yeni bir arama sekmesi de eklendi.

WhatsApp'ın yeni arama özellikleri, kullanıcı deneyimini daha da iyileştiriyor. Grup sohbetlerinde özel arama, görüntülü arama efektleri ve yüksek kaliteli görüntülü görüşmeler, kullanıcıların WhatsApp'ı daha etkin bir şekilde kullanmasını sağlayacak.