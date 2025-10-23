WhatsApp ve Messenger, dolandırıcılara karşı yaşlıları uyaracak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla siber dolandırıcılık vakaları da büyük artış gösterdi.

Sosyal medya devi Meta, özellikle teknolojiyle arası iyi olmayan yaşlıları korumak için WhatsApp ve Messenger'a yeni özellikler getirdiğini duyurdu.

WHATSAPP'A EKRAN PAYLAŞIMI UYARISI

WhatsApp tarafında, kullanıcı bilinmeyen bir numarayla görüntülü görüşürken ekranını paylaşırsa yeni bir uyarı gösterilecek. Bu uyarı, ekran paylaşımının yalnızca güvenilen kişilerle yapılması gerektiğini belirtecek.

Bu yöntem, dolandırıcıların yaşlı kullanıcıların banka bilgileri gibi hassas verilerini ele geçirmek için sıkça başvurduğu bir taktik.

MESSENGER'DA WHATSAPP DOLANDIRICILIK TESPİTİ

Messenger uygulamasında ise gelişmiş bir dolandırıcılık tespit sistemi kullanılmaya başlanacak.

Uygulama, şüpheli olabilecek mesajları otomatik olarak etiketleyerek kullanıcıyı uyaracak.

Ayrıca, mesajın dolandırıcı olma ihtimalini incelemesi için yapay zekâya gönderme imkânı da sunulacak.

META 8 MİLYON HESABI ENGELLEDİ

Meta, 2025'in ilk yarısında dolandırıcılık faaliyetinde bulunan 8 milyon hesabı engellediğini açıkladı.