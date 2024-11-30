WhatsApp, yeni QR kod özelliğiyle kanalları paylaşmayı kolaylaştırıyor

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WhatsApp, kanallar özelliğini kullanıma sunmasının ardından, bu özelliği daha erişilebilir hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak, Android için WhatsApp beta sürümünde QR kod entegrasyonu kullanıma sunuldu.

Bu özellikle birlikte, kullanıcılar QR kodlarını tarayarak kanallara hızlı ve kolay bir şekilde katılabilecekler.

QR KOD NASIL KULLANILIR

WhatsApp kanalları için QR kod kullanımı oldukça basit. Kanal yöneticileri, kanal ayarlarından QR kod oluşturabilir ve bu kodu istedikleri platformda paylaşabilirler.

Kullanıcılar ise telefonlarının kamerasıyla QR kodunu tarayarak kanala anında katılabilirler.

QR kod özelliği, özellikle WhatsApp kanallarını tanıtırken ve yeni üyeler kazanırken oldukça faydalı olacak.

Kanal yöneticileri, QR kodlarını sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde veya basılı materyallerde paylaşarak daha geniş bir kitleye ulaşabilirler.

DAHA FAZLA KULLANICIYA AÇILACAK

QR kod özelliği şu anda Android için WhatsApp beta sürümünde test ediliyor ve nümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Bu özellikle birlikte, WhatsApp kanallarının daha popüler hale gelmesi ve daha fazla kullanıcı tarafından kullanılması bekleniyor.

QR kodları, bağlantıları paylaşmanın daha hızlı ve kolay bir yolunu sunuyor. Özellikle mobil cihazlarda uzun bağlantıları kopyalayıp yapıştırmak yerine QR kod kullanmak çok daha pratik.

DİĞER YENİ ÖZELLİKLER

WhatsApp, QR kod özelliğinin yanı sıra başka yeni özellikler üzerinde de çalışıyor. Bunlar arasında sesli mesaj transkriptleri ve temalı simgeler gibi özellikler yer alıyor.