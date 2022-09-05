WhatsApp'a anket özelliği geliyor

Meta, şimdi de WhatsApp'a anket özelliği getirmek için testlere başladı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Telegram'da bulunan özellikleri WhatsApp'a getirmesiyle bilinen çatı şirket Meta, şimdi de anket özelliği için testlere başladı.

WABetaInfo'ta yer alan habere göre, yakında resmi “WhatsApp Surveys” hesabı üzerinden belirlenen kullanıcılara anket gönderilmeye başlanacak.

Meta bunu platformu daha iyi hale getirmek, yeni değişiklikler hakkında fikir ve geri dönüş almak adına kullanmayı hedefliyor.

Yayınlanan özellikte, kullanıcılara ankete katılmadan önce "Bu, WhatsApp Anketlerinin resmi sohbetidir. Anket almak isteğe bağlıdır. Katılmayı seçerseniz, yanıtlarınız gizli tutulacaktır." şeklinde bilgi veriliyor.

Grup sohbetlerine de gelecek

Anketlerin ilk aşamada yalnızca Beta kullanıcılarına rastgele gönderilmesi bekleniyor. Ayrıca bu mesajlar üzerinde sunulacak anket altyapısının yakında WhatsApp'ta grup sohbetlerine de eklenmesi bekleniyor.