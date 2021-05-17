WhatsApp'a darbe: Rakipler yüzde 1200 büyüdü

WhatsApp, 15 Mayıs'ta uygulamaya aldığı yeni gizlilik ilkeleri nedeniyle milyonlarca kullanıcısını diğer uygulamalara kaptırdı.

WhatsApp'ın, kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını duyurması ve kullanıcıları bunu kabul etmeye mecbur bırakması, geçtiğimiz aylarda oldukça konuşulmuştu.

WhatsApp'ı protesto eden kullanıcılar, Signal ve Telegram gibi diğer anlık mesajlaşma uygulamalarına yönelirken, 8 Şubat olarak belirlenen yeni sözleşmenin kabulüyle ilgili son tarih,15 Mayıs'a ertelenmişti.

RAKİPLER YÜZDE 1200 BÜYÜDÜ

15 Mayıs'tan sonra da WhatsApp'ı terk etmeye devam eden kullanıcılar nedeniyle, rakip uygulamalar yüzde 1200 oranında büyüme gösterdi.

Sensor Tower tarafından paylaşılan son istatistiklere göre, kullanıcılar özellikle Signal ve Telegram uygulamalarına yoğun ilgi gösteriyor.

Telegram'ın yıllık kullanıcı sayısının neredeyse yüzde 100 arttığı görülürken, Signal'deki büyüme oranı ise yüzde 1.192 olarak kayıtlara geçti.

Sensor Tower verilerine göre Telegram, yılın ilk dört ayında 162 milyon, Signal ise 65 milyon kez indirildi.

Yukarıdaki grafiğe baktığımızda, WhatsApp'ın yeni gizlilik ilkelerini duyurduğu ocak ayında Signal ve Telegram'ın patlama yaptığını görüyoruz. Daha sonraki aylarda ise indirme rakamlarında azalış görülüyor.

WhatsApp indirme rakamlarına baktığımızda ise, ocak ayından itibaren kademeli bir düşüş olduğunu görüyoruz.

Özellikle nisan ayındaki indirme sayısı, 38 milyonla son 8 ayın en düşüğü olarak kayıtlara geçmiş durumda.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETMEZSENİZ NE OLUR?

15 Mayıs'a kadar WhatsApp gizlilik sözleşmesini onaylamayanların hesabı silinmeyecek, ancak kullanıcılar çeşitli yaptırımlara maruz kalacak.

Sözleşmeyi kabul etmeyenler, kabul edilmesi istenen bildirimi görmeye devam edecekler ve bu bildirim bir süre sonra kalıcı olacak.

Ardından kullanıcılar, ilk etapta sohbet listelerine erişemeyecek, ancak yine de gelen telefon ve video aramalarını cevaplayabilecek.

Bunun haricinde bir mesajı okumak veya yanıtlamak ya da cevapsız bir çağrıyı geri aramak, uygulama içerisinden değil yalnızca bildirimler üzerinden yapılabilecek.

Birkaç hafta sürecek bu sınırlamanın ardından kullanıcılar, gelen WhatsApp aramalarını veya mesajlarını alamayacak. Kısacası uygulama, tüm işlevselliğini yitirecek ve kullanılamaz hale gelecek.

Son olarak kullanıcılar ya WhatsApp'ın gizlilik ilkelerini kabul etmek zorunda kalacak ya da farklı bir anlık mesajlaşma uygulamasına geçecekler.