WhatsApp'a harika bir özellik geldi: Artık belgelerinizi tarayabilirsiniz

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android için yayınladığı son beta güncellemesiyle (sürüm 2.25.19.21) uzun zamandır beklenen bir özelliği test etmeye başladı.

Yeni özellik, üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç duymadan, doğrudan WhatsApp içinden fiziksel belgeleri tarama imkanı sunuyor.

UYGULAMA İÇİNDEN KOLAY BELGE TARAMA

Belge paylaşım arayüzüne eklenen yeni "Belgeyi tara" seçeneği, telefonunuzun kamerasını anında açıyor.

Özellik, belgenin kenarlarını otomatik olarak algılayıp fotoğrafı çeken "otomatik mod" ve kullanıcının kontrolü elinde tuttuğu "manuel mod" olmak üzere iki seçenek sunuyor.

Görüntü yakalandıktan sonra, WhatsApp bunu anında bir PDF dosyasına dönüştürüyor. Bu PDF, sohbette veya bir grupta hemen paylaşılmaya hazır hale geliyor.

BETA SÜRECİ BAŞLADI, GENEL KULLANIMA YAKINDA

Bu WhatsApp belge tarama özelliği, Android için WhatsApp'ın en son beta sürümünde (2.25.19.21) belirli test kullanıcılarının erişimine açıldı.

Bu, özelliğin geliştirme aşamasını tamamladığını ve son testlerinin yapıldığını gösteriyor.

Özelliğin, test sürecinin ardından yakın gelecekte kararlı bir güncellemeyle tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Bu yenilik, belge tarama ve paylaşma sürecini önemli ölçüde basitleştirecek.