WhatsApp'a kullanıcıları sevindirecek yeni özellik: Mesaj taslakları

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik yeni bir özellikle karşımıza çıktı.

"Mesaj Taslakları" adı verilen bu özellik sayesinde, yazmaya başladığınız ancak çeşitli nedenlerle gönderemediğiniz mesajlar artık kaybolmayacak.

YARIM KALAN MESAJLAR ARTIK TASLAK OLARAK KAYDEDİLECEK

WhatsApp'ın yeni özelliği oldukça basit bir şekilde çalışıyor. Bir mesaj yazmaya başladığınızda ancak göndermeden sohbet ekranından çıktığınızda, mesajınız taslak olarak kaydediliyor.

Sohbet ekranında küçük yeşil bir "Taslak" göstergesi beliriyor ve sohbet listenizde de yazmaya başladığınız mesajın önizlemesiyle birlikte bu gösterge görünüyor.

Ayrıca, taslak içeren tüm sohbetler sohbet listenizin en üstüne taşınıyor, böylece kolayca erişebiliyorsunuz.

Bu güncelleme ile WhatsApp, Google Mesajlar gibi benzer taslak özelliklerine sahip diğer mesajlaşma uygulamalarıyla daha uyumlu hale geliyor.

Bu küçük değişiklik, kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlayacak. Artık yarım kalan mesajlar veya unutulan cevaplar konusunda endişelenmenize gerek yok.

KULLANICI ADI İLE GİRİŞ DÖNEMİ

Bunun yanı sıra WhatsApp, görünüşe göre telefon numarası yerine kullanıcı adı kullanmanıza izin verecek bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

Bu özellik sayesinde, telefonunuzu yanınızda bulundurmadan herhangi bir cihazda WhatsApp'ı kullanabileceksiniz.

Henüz geliştirme aşamasında olan bu özelliğin, kişilerinizi tüm cihazlarınızda güncel tutmak için harika bir senkronizasyon özelliği içereceği belirtiliyor.