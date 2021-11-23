Euro
13.7141
6.95%
Dolar
12.1704
6.7%
Altın
703.2
6.17%
Borsa
1.774
1.04%
Bitcoin
676.013
4.28%
BTXN Coin
20.93
1.79%
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    WhatsApp'a yeni mesajlaşma özelliği geliyor: Tepki verilebilecek

    WhatsApp, kullanıcıların mesajlara tepki vermesini sağlayan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şimdilik beta aşamasında olan güncelleme, yakında WhatsApp kullanıcılarına sunulacak.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 11:18
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 11:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    WhatsApp'a yeni mesajlaşma özelliği geliyor: Tepki verilebilecek

    WhatsApp uygulamasına sürekli olarak yeni özellikler ekleyen geliştirici ekip, yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıyı memnun etmeye çalışıyor. Şimdilerde ise kullanıcılara yeni bir özellik sunmak için çalışmalar devam ediyor.

    Şu anda WhatsApp beta güncellemesinde ortaya çıkan yeni bir özelliğe göre, birçok mesajlaşma uygulamasında olan özellik WhatsApp'a da gelecek.

    WHATSAPP MESAJLARINA TEPKİ DÖNEMİ

    Android kullanıcıları için 2.21.24.8 Beta versiyonu yayınlanan uygulamada, artık mesajlara tepki vermek mümkün olacak.

    Söz konusu güncelleme, aslında Facebook'un diğer uygulamaları Messenger ve Instagram'da da bulunuyor.

    Kullanıcılar, bir mesaja cevap vermek yerine çeşitli emojilerle tepkisini dile getirebiliyor. Söz konusu özellik, çok yakında WhatsApp uygulamasına da eklenecek.

    Ancak şimdilik beta olarak sunulan özelliğin, tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağı bilinmiyor.

    whatsapp

    whatsapp

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir