WhatsApp'a yeni özellik: Artık sohbetlerde medya indirme kalitesini seçebilirsiniz

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WhatsApp, Android uygulaması için yayınladığı yeni bir beta güncellemesiyle (sürüm 2.25.18.11), kullanıcıların veri ve depolama alanı kullanımlarını daha iyi kontrol etmelerini sağlayacak önemli bir yenilik getirdi.

Artık kullanıcılar, indirilen fotoğraf ve videoların kalitesini varsayılan olarak seçebilecek.

STANDART VEYA HD: TERCİH SİZİN

Google Play Beta Programı aracılığıyla belirli test kullanıcılarına sunulan yeni özellik, otomatik olarak indirilen medya için "Standart" ve "HD" kalite arasında seçim yapma imkanı sunuyor. Bu ayar, WhatsApp'ın Depolama ve Veri ayarları menüsünde yer alacak.

Standart kalite, dosyayı sıkıştırarak daha hızlı indirme sağlar ve veri/depolama tasarrufu yaparken, HD kalite ise daha fazla görsel ayrıntıyı koruyor, ancak daha fazla alan tüketiyor. Bu, kullanıcılara ihtiyaçlarına göre bir denge kurma şansı veriyor.

Bu özelliğin çalışabilmesi için WhatsApp, bir kullanıcı medyayı HD olarak göndermeyi seçtiğinde "çift yükleme" adı verilen bir işlem uyguluyor.

Göndericinin cihazı, aynı dosyanın hem standart hem de HD sürümünü otomatik olarak oluşturup yüklüyor.

Alıcının WhatsApp'ı ise kullanıcının varsayılan medya kalitesi ayarına göre bu iki versiyondan uygun olanını otomatik olarak indiriyor.

Bu yöntem, uçtan uca şifreleme nedeniyle sunucuda kalite değişikliği yapılamadığı için gerekli.

Yeni özellik, kullanıcılara özellikle çok sayıda medyanın paylaşıldığı grup sohbetlerinde veri ve depolama kullanımları üzerinde önemli bir kontrol sağlıyor.

Kullanıcılar, otomatik indirmeler için standart kaliteyi seçip, yalnızca istedikleri medyanın HD versiyonunu manuel olarak indirebilirler.