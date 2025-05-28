WhatsApp'a yeni özellik: Artık telefon numarasına gerek kalmayacak

Haber Merkezi

WhatsApp, kullanıcıların kendilerine özel bir kullanıcı adı belirleyerek tanımadıkları kişilerle daha güvenli iletişim kurmalarını sağlayacak yeni bir sistemi test ediyor.

Bu özellik sayesinde artık biriyle konuşmak için telefon numarası paylaşmak zorunda kalınmayacak. Telefon numarası yerine tıpkı Instagram ya da X'teki gibi bir kullanıcı adı kullanılabilecek.

KİŞİYE ÖZGÜ KULLANICI ADLARI VE GİZLİLİK KORUMASI

WhatsApp Web'in beta sürümünde test edilen bu sistem, kullanıcı adlarının başkaları tarafından kullanılıp kullanılmadığını da kontrol ediyor.

Profilde yer alacak bir alana yazılan kullanıcı adı, eğer daha önce alınmamışsa yeşil bir onay işaretiyle onaylanacak.

Seçilen kullanıcı adı onaylandığında, tanımadığınız kişiler sizi artık bu kullanıcı adıyla görecek ve numaranız gizli kalacak.

SPAM MESAJLARA KARŞI EKSTRA KORUMA

Bu yeni özellik, özellikle spam mesajlara, dolandırıcılara ve rahatsız edici kişilere karşı ekstra bir koruma sağlayacak.

Rehberde kayıtlı olan kişiler ise kullanıcıları eskisi gibi numaralarıyla görebilecek ve mesaj atabilecek.